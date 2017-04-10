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Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinde yangın

Bozüyük ilçesinde bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinin 3 no'lu deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinde yangın

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinin 3 no'lu deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Eskişehir yolu üzeri 4. kilometrede bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinin 3 no'lu deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekibi de yangına müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangından etkilenen olmazken depoda maddi hasar oluştu.

Etiketler: bozüyük, eczacıbaşı yapı ürünleri tesisi, yangın
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