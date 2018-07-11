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Ecrimisille tarım yapanlar da desteklemelerden yararlanabilecek

İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, Hazine arazilerinde ecrimisille tarım yapan çiftçilerin de tarımsal desteklemelerden yararlanabileceğini söyledi.

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Ecrimisille tarım yapanlar da desteklemelerden yararlanabilecek

İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, birçok çiftçinin Hazine arazilerine ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim gerçekleştirdiğini belirtti.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olmayan çiftçilerin devletin sağladığı hiçbir imkandan yararlanamayacağını dile getiren Darcan, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin çıkardığı yeni yasayla artık bu çiftçilerimiz, Hazine ile kira sözleşmesi yaparak ÇKS’ye kayıt olabilecek, tarımsal desteklerden, düşük faizli kredilerden, tarımsal sigortalarından yararlanabilecek. TMO’ya ürün teslim edebilecek, doğal afetlerden zarar görmeleri halinde düşük faizli kredilere yönelik borç ertelemerinden de faydalanabilecekler.

Ecrimisil ödenerek kullanılan araziler için çiftçilerimizin, 18 Kasım'a kadar kira sözleşmesi için başvuru yapması gerekmektedir. Hazine arazilerinde ecrimisil ödeyerek tarımsal üretim yapan çiftçimizin Ziraat Odamıza üye olma imkanı sağlanacak, ayrıca ÇKS’ye kayıtlı alan da Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 17 oranında aratacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: ecrimisil
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