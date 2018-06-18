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Ebru Özkan'ın babasından Twitter'da yardım çağrısı

İsrail polisi tarafından Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan 27 yaşındaki Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın babası, yetkililerden yardım istedi.

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Ebru Özkanın babasından Twitterda yardım çağrısı

Türk vatandaşı Ebru Özkan, 8 Haziran’da Kudüs'e yaptığı ziyaret programı sonunda, 11 Haziran’da İstanbul'a dönüş öncesi Tel Aviv havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Kızının hayatından endişe eden Ebru Özkan'ın babası, babalar gününde diğer kızı Elif Özkan'ın Twitter hesabından bir video yayınlayarak yetkililerden yardım istedi. 

 

“İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi” suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan Ebru Özkan henüz serbest bırakılmadı.

İsrail’in ilk vukuatı değil

Benzer bir vaka, Ocak ayında da yaşanmıştı. Türk akademisyen Cemil Tekeli, gözaltına alınmış, yaklaşık 1 ay alıkonulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: twitter, israil, Ebru Özkan, babalar günü
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