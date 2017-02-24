E Devlet'ten alınan nüfus belgeleri artık hukuken geçerli

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığının söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe konulması 6 Şubat'ta Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Buna göre, mevcut yönetmeliğe şu fıkra eklendi:

"Kişiler; kendilerine ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örnekleri ile kendilerine ve velayeti altında bulunan ergin olmayan çocuklarına ait yerleşim yeri bölgelerini, güvenlik kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilir. E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahiptir." TRT Haber