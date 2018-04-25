  • 25 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.084
    EURO 4.981
  • BIST 109278.7
    ALTIN 173.763
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » e-Devlet'te "milletvekili aday adaylığı" yoğunluğu

e-Devlet'te "milletvekili aday adaylığı" yoğunluğu

Adalet Bakanlığı'nın milletvekili aday adaylarının sabıka kayıtlarına "e-Devlet" üzerinden erişmeleri için başlattığı uygulamanın ilk gününde 1531 işlem yapıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
e-Devlette &quot;milletvekili aday adaylığı&quot; yoğunluğu

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Türksat'ın çalışmasıyla, milletvekilliğine aday adayı olacakların daha önce adliyelerdeki ilgili birimlerden aldıkları adli sicil kayıtları, e-Devlet'e taşındı.

Dün başlayan uygulama, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin ilgisini çekti.

Uygulamanın ilk gününde 1531 kişi, milletvekili aday adayı olabilmek için "e-Devlet" üzerinden adli sicil kaydı aldı.

İşlemler nasıl yapılacak?

Adli sicil kaydına ulaşmak isteyenler, "e-Devlet"e giriş yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nın sunduğu hizmetler bölümünde yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" alanında gerekli yerleri dolduracak.

Adaylar, belgenin neden verileceğinin belirtildiği bölümde, "milletvekili adaylığı" alanını işaretleyecek. Adaylar, gerekli yerleri doldurduktan sonra elektronik ortamdan milletvekilliği adaylığı için sabıka kaydına erişebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim, milletvekili aday adaylığı, e-devlet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER