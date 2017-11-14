e-Devlet'te engeller kalkıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kullanıcı sayısı 35 milyona yaklaşan e-Devlet Kapısı'nda verilen hizmetlerin her geçen gün arttığını belirterek, bilişim okur yazarlığı olmayan veya engelli vatandaşların, ilk olarak Ankara'da kurulacak "Tek Durak Hizmet Noktası"ndan kamu hizmetini elektronik ortamda alabileceklerini bildirdi.

Arslan, 18 Aralık 2008'de 22 kamu hizmetiyle açılan e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı kurum sayısının 362, verilen hizmet sayısının ise 2 bin 346, aylık ortalama işlem sayısının 120 milyon, aylık ortalama giriş sayısının 42 milyon olduğunu anlattı.

e-Devlet konusunda çok önemli mesafe aldıklarını belirten Arslan, "Kullanıcı sayısı 35 milyona yaklaşan e-Devlet Kapısı'nda, adınıza şirket kurulup kurulmadığının belirlenmesinden üniversite sınav kaydına, patent başvurusundan ikametgaha kadar birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde yapılıyor" dedi.

"Hizmet dökümü ilk sırada"

Bu yıl e-Devlet Kapısı üzerinden en sık kullanılan hizmetler arasında 120 milyonun üzerinde görüntülemeyle "4A hizmet dökümü"nün (Sosyal Güvenlik Kurumu) ilk sırada yer aldığını anlatan Arslan, "Bunu yaklaşık 80 milyon görüntülemeyle 'mahkeme dava dosyası sorgulama' (Adalet Bakanlığı) ve 60 milyon görüntüleme ile 'vergi borcu sorgulama' (Gelir İdaresi Başkanlığı) takip etti. Mobil hat, trafik cezası, e-bordro, hava tahmini, tapu bilgileri, günlük döviz kurları, trafik cezası, öğrenci belgesi, yurt içi seçmen kaydı ve IMEI sorgulama işlemleri 2017'de vatandaşların en fazla faydalandığı hizmetler arasında yer aldı." diye konuştu.

Arslan, nüfus cüzdanı örneği, askerlik belgesi, üniversite kaydı, ikametgah gibi belgelerin yanı sıra vatandaşların adlarına şirket kurulup kurulmadığı, kaç cep telefonu hattının bulunduğu, patent başvurusu gibi birçok işlemin anlık gerçekleştirilebildiğini belirtti.

e-Devlet Kapısı kapsamında "Tek Durak Hizmet Noktası" adlı yeni bir hizmet vermeye başlayacaklarına işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Burada da amacımız şu, e-Devlet ile ilgili hizmet türü bu kadar yaygınlaşıp, bütün hizmetler oradan alınabilir hale gelince bilişim okur yazarlığı olmayan veya engelli vatandaşımıza ülke çapında kamu hizmetini elektronik ortamda sunmayı amaçladığımız bu tip merkezler kuracağız. O tip insanlarımız gelecek, buradan direkt bizim elemanlarımız marifetiyle hizmetini alabilecek. Pilot uygulama olarak da önümüzdeki yıl Ankara'dan bunu başlatacağız. Bu da küçük gibi gözükmekle birlikte çok önemli bir iş görecek."

AA