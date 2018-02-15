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Buradasınız : » » e-Devlet'in soyağacı uygulaması sorgulama rekor kırıyor

e-Devlet'in soyağacı uygulaması sorgulama rekor kırıyor

"Alt-üst soy raporu" sorgulama sayfasının yeniden kullanıma açıldığı andan bu sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi.

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e-Devletin soyağacı uygulaması sorgulama rekor kırıyor

e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu" dün gece yeniden erişime açıldı.

"Alt-üst soy raporu"na vatandaşlarca yine yoğun ilgi gösterildi. e-Devlet üzerinden gece kullanıma açıldığı dakikadan bu sabah 08.00'e kadar 1 milyon 400 bin belge üretildi. Vatandaşlarca saatte yaklaşık 200 bin belge oluşturuldu.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: soyağacı, soy raporu, e devlet
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