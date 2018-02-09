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Buradasınız : » » e-Devlet soyağacı hizmeti yoğunluk nedeniyle askıya alındı

e-Devlet soyağacı hizmeti yoğunluk nedeniyle askıya alındı

Dün hizmet vermeye başlayan E-devletin yeni uygulaması alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti, bugün sabah saatlerinde yoğunluk nedeniyle askıya alındı.

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e-Devlet soyağacı hizmeti yoğunluk nedeniyle askıya alındı

e-Devletin yeni uygulaması olan alt-üst soy bilgisi sorgulama (soyağacı sorgulama) hizmeti dün açılmıştı. Uygulamada sayfaya girenler 1800`lü yıllara kadar üst soy bilgilerini kontrol etme imkanı bulurken hizmet bugün sabah saatlerinde askıya alındı.

e-Devlet'in yeni uygulaması kullanıma sunuldu

Hizmet aşırı yoğunluktan dolayı kilitlenirken, Alt-üst soy bilgisi sorgulama’ sistemine girenler “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir” uyarısıyla karşılaşıyordu.

Yoğunluktan dolayı askıya alındı

Akşam saatlerinde düzelen, e-Devlet, bugün sabah saatlerinde söz konusu hizmeti askıya aldı.

Uygulamaya ulaşmaya çalışanların karşısına "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısı çıkıyor.

Hizmetin askıya alınmasının sebebinin yoğun talep olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: soyağacı, e-devlet
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