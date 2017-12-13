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Buradasınız : » » e-Devlet Kapısı 'en iyi mobil uygulamalar' listesine girdi

e-Devlet Kapısı 'en iyi mobil uygulamalar' listesine girdi

e-Devlet Kapısı mobil uygulaması, Apple'ın AppStore uygulama marketinde 2017 yılının en iyi uygulamaları listesine girdi.

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e-Devlet Kapısı en iyi mobil uygulamalar listesine girdi

Türksat AŞ, e-Devlet Kapısı mobil uygulamasının başarılarına bir yenisinin daha eklendiği açıkladı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklama şöyle:

"2015'te Google Play'de 'en iyi geliştirici' unvanına sahip olan e-Devlet Kapısı mobil uygulaması, 2016'da Apple AppStore uygulama marketinde en iyiler listesinde yerini almıştı. Söz konusu uygulama, bu yıl en iyi ücretsiz uygulamalar listesine yeniden seçildi. Apple AppStore tarafından en iyiler, ilgili ülkede yıl bazında kullanıcılar tarafından en çok kullanılan, en çok indirilen ve en çok tercih edilen uygulamalar arasından seçiliyor."

Bu ay itibarıyla tüm platformlarda 14 milyondan fazla indirilme sayısına sahip e-Devlet Kapısı mobil uygulaması üzerinden bine yakın kamu kurumu ve yerel kurum hizmeti sunuluyor.

AA

Etiketler: e-Devlet Kapısı, 2017'nin en iyi mobil uygulamaları
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