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Buradasınız : » » E-5’te metrobüs durağı önünde araç alev alev yandı

E-5’te metrobüs durağı önünde araç alev alev yandı

İstanbul'da E-5 karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde bir alev alev yanmaya başladı. Yanan araca ekipler müdahale ederken, trafik yoğunluğu oluştu.

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E-5te metrobüs durağı önünde araç alev alev yandı

İstanbul'da akşam saatlerinde meydana gelen yangın E-5 Otoyolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı önünde meydana geldi.

E-5 Otoyolu Ankara istikametinde seyreden bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden alev alarak yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdurarak aşağıya inip, diğer sürücülerden yardım istedi.

Aracın yandığı gören yoldaki sürücüler itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle E-5 otoyolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, araçta oluşabilecek patlama riski nedeniyle kısa bir süre metrobüs seferleri tek şeritten yapıldı. Yangın mahalline gelen polis ekipleri aldıkları güvenlik önlemleriyle yanan aracın bulunduğu şeridi trafiğe kapatarak diğer şeritlerden akışı sağladı.

Kaynak: İHA, DHA 

Etiketler: istanbul yangın, yangın
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