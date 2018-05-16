E-5'te ambulansla yarıştı

E-5 Karayolu Bayrampaşa-Maltepe mevkisindeki trafikte makas atan otomobil sürücüsü, yoğun trafikte önünde seyreden ve hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansla yarıştı.

Trafik magandası, araçların arasında defalarca makas attı. Hem sürücülerin hem de kendi canını defalarca tehlikeye atan sürücü, o anları bir de cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada yayınladı.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, sürücü yoğun trafikte seyreden araçların arasında süratli bir şekilde ilerliyor.

Kaynak: İHA