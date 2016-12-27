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Düzce'te FETÖ operasyonu

Düzce'de, FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Mücadele Müdürü Serhat Cora tutuklandı.

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Düzcete FETÖ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya ilişkin, yaklaşık bir ay önce çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, daha önceden görevden uzaklaştırılan eski (KOM) Şube Müdürü Cora hakkında tekrar gözaltı kararı çıkartıldı.

Cora'nın evinde yapılan aramada bazı belge ve dokümanlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cora, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yaklaşık bir ay önce, aralarında görevden uzaklaştırılan eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Serhat Cora'nın da bulunduğu 9 polisin adresine eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan Cora ve 6 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler: düzce, fetö, serhat cora, kom
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