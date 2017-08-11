Düzce'deki FETÖ/PDY davası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Eda Eğitim Kurumları'nda çalışan yönetici ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 5'i firari, 29 sanıklı davada ara karar verildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince yeni inşa edilen duruşma salonunda yapılan duruşmaya, sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık R.D, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

R.D, "Bylock" hakkındaki bildiklerini anlatmak istediğini ifade ederek, "Bylock programında farklı gruplar oluşturulabiliyor. Düzce'deki grupta yönetici okul müdürüydü. Toplantı saatlerini ve yerlerini Bylock üzerinden yazıyordu. Her gurubun bir yöneticisi olup o kişi üst gruptan aldığı mesajları kendi grubuna atıyordu. Program, mesajları belli bir süre sonra otomatik olarak sildiği için daha güvenli bulunuyordu. Küçük gruplara toplantı yerleri gelmiyordu. Sadece Fetullah Gülen'in sohbetleri ve gördüğü rüyalar atılıyordu." şeklinde konuştu.

İl imamları tarafından Bank Asya'ya para yatırmaları konusunda talimat verildiğini kaydeden R.D, "İl abisi arabamı sattığımı öğrenince 'Paranı ne yaptın?' diye sordu. Ben de Bank Asya'daki hesabımda sakladığımı söyledim. O da, 'Bank Asya'ya el koymaya çalışıyorlar. Bankanın sermayesini yüksek görürlerse el koyamazlar. Paran orada kalsın. Korkma hiç bir şey olmaz parana.' dedi." ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanı Ferhan Acar'ın "Bu ilin abisi nerede şu an?' sorusu üzerine R.D, "Bilmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ayhan Tosun, Bilal Arslan, Canfer Keskin, Emre Dökmeci, Fatih Kılıç, Habip Günay, Oğuz Yaman, Servet Yılmaz'ın tutukluluk hallerinin devamına, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen A.K. ve R.D. ile G.A, H.Ö. ile M.Ş'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ayrıca mahkeme heyeti, davada tutuksuz sanık olan A.A'nın da tutuklanmasına hükmetti.

İddianame

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, KHK ile kapatılan Eda Eğitim Kurumları'nda çalışanların, örgüt faaliyetleri yürüttüğüne yer veriliyor.

İddianamede 18 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte finansal destek sağlamak" suçundan, 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.