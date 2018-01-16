Düzce'deki 19 sanıklı FETÖ davasında karar

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan 5. duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Sanıklara ait örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" yazışmalarının mahkemeye ulaştığının bildirilmesinin ardından savunmalara geçildi.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklara savunma yapmak üzere söz hakkı veren mahkeme heyeti, son sözlerin alınmasının ardından duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların hakkındaki "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefetten" hükme yer olmadığı yönünde kanaat bildirdi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, tutuklu sanıklar Ahmet Akbulut'u 4 yıl 7 ay, Ayhan Tosun, Servet Yılmaz ve Fatih Kılıç'ı 6 yıl 10'ar ay, Emre Dökmeci'yi 4 yıl 7 ay ile cezalandıran mahkeme heyeti, tutuklu bulundukları süre ve ceza miktarlarını göz önünde bulundurarak, sanıkların adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca tutuklu sanıklar Bilal Arslan'ı 8 yıl 9 ay, Habip Günay, Oğuz Yaman ve Canfer Keskin'i 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Tutuksuz sanıklar Aysun Nizamoğlu, Ayşegül Keskin ve Gülcan Aydın'a 6 yıl 13 ay, Rahmi Doğan ve Agit Karal'a 4 yıl yedişer ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 5 kişinin dosyasını ise ayırdı.

Kaynak: AA