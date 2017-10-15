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Düzce'de yangın: 21 kişi dumandan etkilendi

Düzce'nin Çilimli ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan ve 21 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Düzcede yangın: 21 kişi dumandan etkilendi

Düzce'nin Çilimli ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan ve 21 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çilimli TOKİ evlerindeki 7 katlı bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Merdiven boşluklarını tamamen saran dumanlar nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yoğun dumandan etkilenen 6'sı çocuk 21 kişi, daha sonra tedbir amaçlı kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Etiketler: düzce yangın, çilimli, ev yangını
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