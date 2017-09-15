Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakoca'nın Aktaş köyünde bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, bir odada boyları saksılara ekili 22 kök Hint keneviri, 326 gram toz esrar, 1 hassas terazi, esrar paketlemede kullanılan alüminyum folyo, toplamda 580 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" ve "yasa dışı kenevir ekimi yapmak" suçlarından tutuklandı.