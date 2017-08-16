Düzce'de trafik kazası: 5 yaralı

Akçakoca'da Çevre Yolu su arıtma mevkisinde, İsmail Pekdemir idaresindeki 'pat pat' diye tabir edilen ve plakası olmayan tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Pekdemir ile aracın kasasında bulunan Hediye, Fidan ve Esra Ekinci ile Mine Ebred yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yapan aracın, fındık bahçesinde çalışan işçileri mesai bitiminin ardından evlerine götürdüğü öğrenildi.