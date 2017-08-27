Düzce'de trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiyi göre, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Akçakoca istikametinde giden Talha Bozdemir yönetimindeki 81 AH 874 plakalı otomobil, Yığılca Kavşağı'nda aynı istikamette seyreden Erkan Tersi idaresindeki 81 FK 516 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Bozdemir ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet ve Hüseyin Bozdemir yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.