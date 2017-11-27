  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Düzce'de seyir halindeki halk otobüsü yandı

Seyir halindeyken alev alan halk otobüsündeki yolcular kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Düzcede seyir halindeki halk otobüsü yandı

Düzce'de seyir halindeyken yanan halk otobüsü, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi Pazaryeri mevkisinde seyir halindeki Murat Karadağ idaresindeki 81 EF 565 plakalı Düzce Belediyesi denetimli halk otobüsünün motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü Karadağ, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Kısa sürede otobüsün tamamını saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Etiketler: halk otobüsü, düzce
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