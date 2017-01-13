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Düzce'de PKK destekçisi 26 kişi yakalandı

Düzce Üniversite yerleşkesinde düzenledikleri izinsiz gösteride "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 60 öğrenciden 26'sı yakalandı.

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Düzcede PKK destekçisi 26 kişi yakalandı

Düzce Üniversite yerleşkesinde düzenledikleri izinsiz gösteride "terör örgütü propagandası" yaptığı iddia edilen 26 öğrenci gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir yıl önce Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi içerisinde izinsiz gösteri yaptığı, gösteri sırasında terör örgütü PKK lehine slogan attığı ve çeşitli pankartlar taşıdıkları iddia edilen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince söz konusu 60 kişinin ikametlerinin tespitinin ardından operasyon başlatıldı. Operasyonda 26 öğrenci gözaltına alınırken, ikametlerdeki bazı belge ve dokümanlara el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 34 kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. 

Etiketler: düzce, düzce üniversitesi, pkk propagandası, terör
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