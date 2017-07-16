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Düzce'de minibüsle otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Düzce'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

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Düzcede minibüsle otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, Eren Er idaresindeki 81 BJ 260 plakalı minibüs ile aynı yönde seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZD 2815 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Konuralp mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki Eren, Marziye, Fatoş, Sıla, Murat, Gülten, Zeynep ve Turgay Er ile Uğur Ay, Bülent Temel ve İlkay Aydoğan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler: düzce, kaza
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