  • 08 NISAN 2017, CUMARTESI

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Düzcede 'kar' 12 kişiyi mahsur bıraktı

Düzce'de gezmek için gittikleri yaylada aniden başlayan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 12 kişiye 4 saat sonra ulaşıldı.

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Düzcede kar 12 kişiyi mahsur bıraktı

Düzce'de kamp yapmak için çıktıkları yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

İstanbul ve Sakarya'dan kamp yapmak için Düzce merkeze 34 kilometre uzaklıktaki Torkul Göletine gelen 12 kişi, burada çadırlarını kurdu.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyen grup, durumu Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine yola çıkan ekiplere Düzce Safari-Offroad (DÜSOF) ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) üyeleri de arazi araçlarıyla destek verdi.

Ekipler, zorlu arazi koşullarını geçerek ulaştıkları bölgede, mahsur kalanları araçlarına aldı. Kara saplanan araçlar da off-road araçlarına bağlanarak çekildi.

Mahsur kalanlardan Hasan Subaşı, İstanbul ve Sakarya'dan arkadaşları ile Torkul Göletine gelerek çadırlarını kurduklarını ancak sabah uyandıklarında her yerin karla kaplı olduğunu gördüklerini belirterek, "Dün akşam saatlerinde buraya geldik. Kampımızı, eğlencemizi yaptık. Sabah kalktığımızda ise beyaz örtü ile karşılaştık, şoke olduk. Sonra da ekiplere haber verdik." diye konuştu.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak da mahsur kalan 12 kişilik ekip için arazi araçları ile bölgeye intikal ettiklerini söyledi.

Bölgede etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığının yaklaşık 25-30 santimetreye ulaştığını aktaran Albayrak, "Haliyle arkadaşlarımızın araçları da kara saplanmış. İhbar üzerine hemen yanlarına gittik ve onları bulundukları yerden alarak sorunsuz bir şekilde Düzce merkeze geldik." dedi. 

Etiketler: düzce, Kar yağışı
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