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Düzce'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Düzce'de geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için itiraz edilmesi üzerine yeniden sayım yapılıyor.

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Düzcede itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

AK Parti İl Başkanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren kentteki yaklaşık 4 bin oyun yeniden sayılması için itirazda bulundu. 

Talebin ardından başlatılan yeniden sayım, İl Seçim Kurulu yetkilileri ve resmi olmayan sonuçlara göre seçilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir gözetiminde sürdürülüyor.

Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nda yer alan AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

Kaynak: AA 

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