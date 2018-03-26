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Buradasınız : » » Düzce'de düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Düzce'de düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Düzce'de, düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobil kaza yaptı yola savruldu, ardından otomobile tanker çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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Düzcede düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul'daki bir akrabalarının düğününden dönen ailenin içinde bulunduğu Aydın Durukan idaresindeki 81 EE 241 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Üçköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yola savruldu.

Kaza sonrası yol ortasında kalan otomobile, aynı istikamette ilerleyen Ali Kuyucu idaresindeki 42 ET 314 plakalı tehlikeli madde taşıyan tanker çarptı.

Tankerin çarpması ile hurdaya dönen araçtan yola savrulan sürücü Aydın Durukan, eşi Emine, yeğenleri Eyüphan, Batuhan ve Ayşe Durukan yaralandı.

Yaralılardan Aydın, Emine, Eyüphan ve Batuhan Durukan olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Durukan'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yarılardan Aydın ve Emine Durukan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tanker sürücüsü gözaltına alındı

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolunun Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Trafik yolda bulunan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Tanker sürücüsü Ali Kuyucu ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaza geçiren ailenin düğünde çektirdiği fotoğraf, otoyolun ortasında bulunarak jandarma tarafından yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: düzce, düğün, Tanker
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