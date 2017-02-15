Düzce'de ByLock operasyonu

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile ilişiği bulunan özel okul, yurt ve dershanelerde görev yapmış 3 kişinin örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı tespit edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı çıkarılan 3 kişinin kentteki ikametlerini tespit ederek operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda bazı belgelere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.