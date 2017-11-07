Düzce'de beton mikseri kahvehaneye girdi

D-100 kara yolu İstanbul istikamet Kaynaşlı kavşağı ışıklarında hızını alamayan, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kimyasal madde yüklü tanker, önce 5 araca çarptı, daha sonra da önüne aldığı minibüsle yol kenarındaki kahvehaneye girdi.

Ölenlerin Ahmet Şen ve Sezgin Emirzaoğlu olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Bolu Dağı'ndan İstanbul istikametine giden bir tankerin Kaynaşlı ışıklarında muhtemelen freninin patlaması veya şoförünün uyuması sonucu kaza meydana geliyor." dedi.

Tankerin yol kenarındaki kahvehaneye girdiğini ifade eden Vali Dağlı, ilk belirlemelere göre olayda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, ışıklı kavşağa hızla giren tankerin, araçlara çarptıktan sonra önüne aldığı minibüsü sürükleyerek, kahvehaneye girdiği görülüyor.

Kaynak: AA