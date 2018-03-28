  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Düzce'de art arda 4 deprem oldu

Düzce'de art arda 4 deprem oldu

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren büyüklüğü 1,9 ile 3,6 arasında değişen 4 deprem oldu. Depremler nedeniyle okullar Gölyaka ilçesinde bir gün tatil edildi.

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Düzcede art arda 4 deprem oldu

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremler, Düzce'nin Gölyaka ve Gümüşova ilçesinde 08.05-09.38 saatlerinde meydana geldi.

Büyüklüğü 1,9 ile 3,6 arasında değişen 4 depremde can ve mal kaybı olmadı. 

Bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Okullar tatil edildi

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, depremden dolayı Gölyaka ilçesinde okulların tatil edildiğini açıkladı. 

"İlçede sabah saatlerinden bu yana çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar oluştu. Herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı fakat okullardaki çocuklarımız panik yaşadı. Tedbir amaçlı ilçede bulunan tüm okulları bir gün süreyle tatil ettik."

AFAD ve kaymakamlık ekipleri, her ihtimale karşı bölgede teyakkuz halinde bekliyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: düzce, deprem
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