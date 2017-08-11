Düzce'de 160 kaçak yakalandı

Anadolu otoyolundaki bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye giren 3'ü kadın, 3'ü bebek 160 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Bayraktar Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, Anadolu otoyolunda bir otobüsün içerisinde çok sayıda yolcu olduğu ihbarı üzerine Hasan Kurtman idaresindeki 01 Z 1002 plakalı otobüsü, Gölyaka gişelerinde durdurdu.

Otobüs içerisinde inceleme yapan ekipler, otobüste bulunan Afganistan, Pakistan, Özbekistan uyruklu 3'ü bebek, 3'ü kadın, 160 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girdiğini belirledi.

Ekipler, kaçakları otobüsle Bayraktar Jandarma Karakolu Komutanlığı'na götürdü.

Bu sırada kaçaklardan 3'ü fenalaşarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakalanan kaçaklar, daha sonra iki ayrı otobüsle Gümüşova Spor Salonu'na götürüldü.

Öte yandan, Ağrı'dan yola çıkan otobüste bulunanların İstanbul'a gitmek üzere bir şirkete 3'er bin lira para verdiği öğrenildi.