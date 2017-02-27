Düzce ve Sakarya'da yoğun sis sürücüleri zorladı

Düzce ve Sakarya'da yoğun sis nedeniyle sürücüler ve yayalar trafikte zor anlar yaşadı.

Düzce'de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Gümüşova, Gölyaka, Hacıkadirler, Aydınpınar, Çoban, Üçköprü ve Doğanlı geçişindeki güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Gizli buzlanma nedeniyle güzergahlarda tuzlama çalışması yürüten ekipler, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan Akçakoca ilçesinde de etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri ise kentteki sisin bir süre daha etkili olacağını bildirdi.

Sakarya

Sakarya'da da kent genelinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun sis dolayısıyla sürücüler, Serdivan ilçe merkezi, Beşköprü, Karaman, Camili, Korucuk mahalleleri ile kentin yüksek noktalarında trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

TEM Otoyolu'nun Sapanca ve Arifiye ile D-100 karayolunun Serdivan mevkisinde de sis etkili oldu.

Yoğun sis nedeniyle kentin önemli kavşak noktalarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.