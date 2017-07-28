Düzce ve Karabük'te trafik kazaları

Düzce'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökhan Kuru'nun idaresindeki 14 BZ 856 plakalı kamyonet, D-100 Karayolu Ankara istikameti Hacıkadirler köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.

Kazada yaralanan kamyonetteki sürücü Kuru ile yanındaki Recep Aşık, olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer bir kazada ise Şaban Salbaş'ın idaresindeki 53 FC 969 plakalı hafif ticari araç, D-100 Karayolu Kaynaşlı Üçköprü Köyü mevkisinde Bahtiyar Yeşil'in yönetimindeki 81 BA 069 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Salbaş ve Yeşil ile Meryem Demirtaş ve Ramazan Berk Demirtaş yaralandı.

Yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karabük'te otomobil devrildi

Alınan bilgiye göre, Eskipazar ilçesi yönünden Karabük'e gelen Şükrü Coşkun'un (69) yönetimindeki 78 BF 092 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Cemile Coşkun (73), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cemile Coşkun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.