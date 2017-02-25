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Düzce merkezli 3 ilde "ByLock" operasyonu

Soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

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Düzce merkezli 3 ilde &quot;ByLock&quot; operasyonu

Düzce merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 10 kamu görevlisinin örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Düzce, Niğde ve Erzurum'da ikamet ettiklerini belirledi. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Emniyete getirilen şüphelilerin sorgularının sürüdüğü bildirildi. AA

Etiketler: gözaltı, fetö, düzce, bylock
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