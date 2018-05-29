Düzce Göç İdaresi'nde "rüşvet" operasyonu: 5 gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında çeşitli şikayetler bulunan Düzce Göç İdaresi İl Müdürlüğü'nde görevli 1 polis memuru ve 1 tercüman ile aracılık şirketinde çalışan 2 kişi, teknik ve fiziki takibe alındı.

Yapılan takip sonucu şüphelilerin, yabancı uyruklu kişilere rüşvet karşılığı usulsüz evrak düzenlediği tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 1'i polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA