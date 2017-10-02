Düzce Belediye Başkanı Keleş istifa etti

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, görevinden istifa etti.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardan beri Düzce'ye ve Düzceli hemşehrilerine güzel hizmetler verebilmek için çalıştığını belirtti.

Yaptığı hizmetlerin ortada olduğunu vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki biz Düzce'ye ve Düzcelilere hizmet etmek için gece gündüz çalışırken, birileri de beni ve benim üzerimden gönül verdiğim partimi yıpratmak için her türlü yalan, dedikodu ve iftiraları üretmekle meşgul oldular. Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum." AA