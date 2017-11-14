‘Dürümlü Katliamı’ davası



Diyarbakır’ın Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sanığı için 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sanık Burhan Taş Dürümlü katliamına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığ Burhan Taş hakkında hazırlanan iddianameyi mahkemeye sundu. Dürümlü’deki saldırının tüm ayrıntılarıyla anlatıldığı iddianame 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Başsavcılık iddianamede tutuklu sanık Burhan Taş hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "kasten öldürmek" suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Ayrıca Taş’ın, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan da 8 yıldan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

PKK’nın büyük bir eylem yapmak için Bingöl’den Diyarbakır’a gönderdiği bomba yüklü kamyon 12 Mayıs 2016’da, şüphelenen vatandaşlar tarafından takip edilince Dürümlü’de patlatılmıştı. Saldırıda 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.

AA

