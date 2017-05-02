  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Durdurulan tırın kabininden 200 paket eroin çıktı

Diyarbakır'da durdurulan bir tırda 104 kilogram eroin ele geçirildi.

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Durdurulan tırın kabininden 200 paket eroin çıktı

Diyarbakır'da durdurulan bir tırda 104 kilogram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmada, Van'dan temin edilen eroinin Diyarbakır üzerinden batı illerine nakledileceği bilgisine ulaşıldı.

Nakliyeyi yapacak aracın tespit edilmesi üzerine polis ekipleri söz konusu tırı Diyarbakır girişinde durdurdu. Aramada tırın kabin kısmında gizlenmiş 200 paket içerisinde 104 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

Etiketler: Diyarbakır, eroin, tır
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