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Buradasınız : » » Durdurulan şüphelilerin arabasından ve evinden cephanelik çıktı

Durdurulan şüphelilerin arabasından ve evinden cephanelik çıktı

Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilde tabanca ve mermi bulunurken, evlerinde yapılan aramalarda çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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Durdurulan şüphelilerin arabasından ve evinden cephanelik çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Araştırma ekipleri şüphelendikleri 01 APC 80 plakalı otomobili Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 2 tabanca, tabancalara ait 2 şarjör, 15 dolu fişek ele geçirildi. Otomobilde bulunan Zeynettin A., Muzaffer İ., Vedat V. ve Mehmet Masum S. gözaltına alındı.

Zeynettin A.'nın evinde yapılan aramada ise 76 fişek, 1 kartuş ve iki tabanca iğnesi ile çelik yelek ele geçirildi. Muzaffer İ.'nin ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Polis merkezine götürülen zanlıların sorgusu devam ediyor.

Kaynak: İHA 

Etiketler: polis, çelik yelek, Adana
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