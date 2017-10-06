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Buradasınız : » » 'Dur' ihtarına uymayan zehir tacirleri yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan zehir tacirleri yakalandı

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 3 şüpheli kısa süren kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

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Dur ihtarına uymayan zehir tacirleri yakalandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir otomobille polis ekiplerinden kaçan uyuşturucu satıcıları yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Yolu Caddesi'nde hafif raylı sistem BursaRay'ın Cumalıkızık İstasyonu yakınında seyreden 17 FH 860 plakalı otomobildeki kişileri şüphe üzerine durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 kişi, aynı caddede ters yöne girerek kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından ekipler otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 15 gram metamfetamin, uyuşturucu tartımı ve paketlenmesinde kullanılan hassas teraziyle alüminyum folyolar, birer pompalı tüfek ve ruhsatsız tabancanın yanı sıra çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. Hassas terazinin, aracın motor bölümüne gizlenmiş olduğu dikkati çekti.

Otomobilde bulunan T.N, Ö.Y. ve Ö.B. ise gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından emniyette kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Etiketler: polis takibi, uyuşturucu, bursa
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