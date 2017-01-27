  • 27 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.899
    EURO 4.158
  • BIST 83584.22
    ALTIN 148.144
Buradasınız : » » 'Dur' ihtarına uymayan sürücü 10 araca çarptı

'Dur' ihtarına uymayan sürücü 10 araca çarptı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracının lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dur ihtarına uymayan sürücü 10 araca çarptı

Polis ekipleri, Kocasinan Bulvarı'ndan kent merkezi istikametine seyir halinde olan 34 JLS 18 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.

Sürücü Ömer D, polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kaçarken 10 araca çarpan otomobili, Fuzuli Caddesi ile Kocasinan Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Ömer D. ile yanında bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ömer D. hakkında yakalama kararı olduğu ve araçta silah bulunduğu öğrenildi.

Etiketler: polis, kaza, 'Dur' ihtarı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER