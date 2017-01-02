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"Dur" ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı

Aydın'da polis aracındaki bir polis memuru yaralandı, otomobildeki 2 şüpheli yaya olarak kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

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&quot;Dur&quot; ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı

Aydın'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin polis aracına çarpması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osman Yozgatlı Mahallesi Kadıköy Bulvarında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler, sivil polis aracına çarparak otomobille olay yerinden kaçtı. Başından yaralanan polis memuru, telsizle yardım istedi. Mahalleyi farklı noktalarından çeviren ekipler, kaçan aracı takibe aldı.

Araç içerisindeki F.İ. ve M.K, yaya olarak kaçmaya çalıştıkları sırada ekiplerce yakalandı.

Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru, buradaki müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Etiketler: trafik Kazası, aydın
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