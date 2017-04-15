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Buradasınız : » » 'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı

'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı

İstanbul'da, sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan otomobile kovalamaca sırasında ateş açılması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Dur ihtarına uymayan araca ateş açıldı

Sultangazi'de sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan otomobile kovalamaca sırasında ateş açılması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Gazi Mahallesi Baraj Yolu mevkisinde içindeki kişilerin durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Ekipler, 4 kişi bulunan otomobilin sürücüsünün ihtara uymayıp kaçması üzerine bu aracı takibe aldı.

Kovalamaca sırasında ateş açılması üzerine araçtaki kişilerden üçü yaralandı.

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Oğuzhan E. ile Barış K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün ise gözaltına alınarak Sultangazi Polis Merkezine götürüldüğü öğrenildi. AA

Etiketler: İstanbul, Sultangazi, dur ihtarına, polise saldırı
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