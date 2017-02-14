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Buradasınız : » » "Dur" ihtarına uymayan araç polise çarptı: 1 şehit

"Dur" ihtarına uymayan araç polise çarptı: 1 şehit

İzmir'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu.

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&quot;Dur&quot; ihtarına uymayan araç polise çarptı: 1 şehit

İzmir'in Bergama ilçesinde kontrol noktasında ''dur'' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu bir polis şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, trafik polis memuru Nedim Öner'e (43), Çanakkale karayolunda kontrol noktasında uygulama yaptığı sırada sürücüsü "dur" ihtarına uymayan 45 HU 268 plakalı hafif ticari araç çarpıp kaçtı.

Ağır yaralanan Öner, sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada şehit oldu.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, aracı Bergama Stadı yakınlarında terk edilmiş halde buldu.

Şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk babası şehit polis memuru Nedim Öner'in cenazesi kaymakamlık önünde düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek. AA

Etiketler: izmir, bergama, şehit, nedim öner
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