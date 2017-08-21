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Buradasınız : » » "Dur" ihtarına uymayan 4 minibüsten 103 kaçak çıktı

"Dur" ihtarına uymayan 4 minibüsten 103 kaçak çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürücüleri polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra durdurulan 4 minibüste yabancı uyruklu 103 kaçak yakalandı.

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&quot;Dur&quot; ihtarına uymayan 4 minibüsten 103 kaçak çıktı

Fethiye-Antalya karayolu Çırpı mevkisinde sürücüleri polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 4 minibüsü takibe alan Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçları çevre yolundaki Karaçulha mevkisinde operasyonla durdurdu.

Minibüslerde yapılan aramada İstanbul'dan geldikleri ve yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalıştıkları öğrenilen 29'u çocuk 103 Irak uyruklu kaçağın olduğu belirlendi.

Minibüsleri kullanan Ö.A, N.D. ve H.Ç. ekipler tarafından gözaltına alındı. Kaçan bir minibüs şoförünün ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaçakların bulunduğu minibüslere de el konuldu.

Fethiye Emniyet Müdürlüğüne getirilen kaçakların işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şubesine sevk edileceği, gözaltına alınan şüphelilerin ise adliyeye gönderileceği belirtildi.

Etiketler: Muğla, kaçak
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