Dünyanın suyu en temiz yeri belirlendi: Bodrum yarımadası 3. sırada

Ülkemizde ve dünyada yapılan bazı araştırmalarda kendine üst sıralarda yer bulan Bodrum, marka değerini günden güne artırmaya devam ediyor.

Türkiye'de yapılan bir araştırmada, “yaşanabilir şehirler” listesinde ilk 10’da yer alan Bodrum, yurt dışında başka bir kaynak tarafından hazırlanan “Dünya’da yüzmek için en güzel denize sahip bölge” kategorisinde ise 3’üncü sırada yer aldı.

Ege ve Akdeniz’in kesiştiği noktada yer alan Bodrum yarımadası; eşsiz doğası, mavi yolculuklarıyla ünlü koyları, ılıman iklimi, coğrafi özellikleri, yüzyıllar öncesine uzanan tarihi geçmişi ve çok sayıda medeniyetin izlerini koruyan antik kentleriyle turizmin dünya genelindeki en önemli noktalarından biri.

Eşsiz bir tarihi ve kültürel geleneğe sahip bir yarımada olan Bodrum, benzersiz özellikleriyle dünya turizminde fark yaratmaya devam ediyor. Mavinin 50 tonunu yansıtan denizi, doğa harikası koyları ve dört mevsim ısıtan güneşinden öte Bodrum, tarihin babası Herodot’un ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan Karya Satrabı Mausolos’un izlerini taşıyan önemli dünya miraslarına da ev sahipliği yapıyor.

Akdeniz çanağında düzenlenen sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de adını duyuran Bodrum yarımadası, dünyaca ünlü birçok ismin ise uğrak noktası. En gözde turizm destinasyonlarının başında gelen Bodrum, 5 yıldızlı otelleri, kendine özgü butik yapısı ve dünyada tek olan otelleriyle misafirlerini ağırlayarak herkese kendi Bodrumunu yaşama fırsatını tanıyor.

Türkiye’nin en yaşanabilir 10 ilçesi arasında Bodrum 9. sırada

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Bodrum, Türkiye’nin en yaşanabilir 10 ilçesi arasına girdi.

Refah düzeyi, kültürel seviye, eğitim düzeyi gibi kategorilerdeki çeşitli parametrelere göre, bölgelerin yaşanabilirlik düzeylerini hesaplayan REIDIN tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye’nin 81 ili genelindeki ilçe ve mahallelerin yaşanabilirlik düzeylerini ortaya koyan Sosyoekonomik Derecelendirme çalışmasının 2017 sonuçlarına göre, araştırma kapsamındaki 258 ilçe içinde A+ derecesine sahip ilk üç ilçe sırasıyla Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy oldu.

Listenin ilk üçü İstanbul’dan olurken sıralamayı yine İstanbul’dan Sarıyer, Fatih, Bakırköy takip etti. Ankara Çankaya 7., İstanbul Ataşehir 8., Muğla Bodrum ise 9. ve İstanbul Şişli de 10. oldu.

Türkiye'den Bodrum listede

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, popüler yayın organlarından Daily News Dig, ölmeden önce mutlaka yüzülmesi gereken, dünyanın suyu en temiz 34 yerini listeledi. Bodrum yarımadası, ilk sıradaki Filipinler’in Linapacan Adası ile ikinci sıradaki Maldivler’in ardından üçüncü sıradan yerini aldı.

Yayınlanan haberde Bodrum ile ilgili verilen bilgide, “Muğla’nın Bodrum ilçesi, mavinin 50 tonunu barındıran müthiş tabiatıyla sadece Türk turizminin değil, dünya çapında da turizmin en çok tercih edilen noktalarından biridir” ifadeleri kullanıldı.

“Dünya’da yankılanan ‘Bodrum Ruhu’nu hep yaşatacağız!”

Bodrum markasını geleceğe güvenle taşımak için tanıtım çalışmalarına büyük önem verdiğini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum’un hem ülke genelinde hem de dünya çapında yapılan değerlendirmelerde önemli noktalarda yer almasında uzun süredir devam eden tanıtım ataklarının büyük katkısının olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA