"Dünyanın nazar boncuğu" Meke Gölü kurudu

Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu.

Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor. Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle kurudu.

Sebep, yağış azlığı ve yeraltı suyunun aşırı kullanımı

Şu an gölün sadece bir kısmında, neredeyse bir avuç su var. Gölün kurumasının en önemli nedenlerinin, bölgedeki yağış azlığı ve yeraltı suyunun aşırı kullanımı olduğunu belirten Prof. Dr. Fetullah Arık, "Konya kapalı havzasındaki birçok sulak alanda, benzer durumla karşı karşıyayız. Genel ortalama 642 milimetre yağış olurken, Meke civarında 250 milimetre yağış alıyor. Türkiye ortalamasının yarısından daha az. Öte yandan en fazla yeraltı su tüketiminin olduğu bölgedir" dedi.

"Eski görkemli günlerine dönme şansı yok"

Prof. Dr. Arık, Konya kapalı havzasının tamamında alınacak tedbirlerin önemli olduğunu vurguladı.

"Meke’nin tek başına eski, görkemli günlerine dönme şansı yok. 60'lı yıllardan sonra devam eden yeraltı su kullanımı ve artan kuraklık nedeniyle hemen her yıl havzada yeraltı su seviyesinde 1,5- 2 metre civarında düşme oluyor. Siz 1970'li yıllarda yüzeyde bulduğunuz suyu şimdi 50- 60 metre derinde buluyorsunuz."

Kirlilik gözleniyor

Meke'de, suların çekilmesiyle birlikte göldeki kirlilik de göze çarpıyor. Gölde çok sayıda şişe, araç lastiği ve ayakkabı göze çarpıyor. Suların çekilmesiyle gölde otomobille de gezilebiliyor.

Kaynak: DHA