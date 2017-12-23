Dünyanın İyilik Eli "Türk Kızılayı"

Gazze'ye yapılan saldırılardan sonra kentin içme suyu altyapısının çöktüğünü hatırlatan Altan, "Gazze'ye yaklaşık 450 bin kişinin istifade edeceği içme suyu altyapısı ve büyük su depoları yaptık. Hastanelere de ekipman ve ilaç yardımında bulunduk, ilaç ve ekipman yardımlarımız hala devam ediyor. Gazze'ye 2 gemi insani yardım malzemesi gönderdik. Önümüzdeki günlerde bir konteyner ilaç göndereceğiz." diye konuştu.

Filistin Kızılayının güçlenmesine de katkı sağladıklarına işaret eden Altan, şöyle devam etti:

"Filistin Kızılayının kapasitesini genişletmek amacıyla lojistik merkezi inşa edeceğiz. Bunun yanında özellikle Gazze halkının geçim kaynaklarına büyük darbe vurulduğu için halka ekonomik destek olmak amacıyla 100 binden fazla meyve ağacı diktik. Zeytin ve kayısı gibi gelir getirmeye yönelik ağaçlar. Filistin halkının talepleri doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek."

"Suriyeli çocuklara şartlı nakil transferi yardımı"

Altan, savaş nedeniyle ailesini kaybeden ve yetimhanelerde barınan çocuklara da yardım eli uzattıklarını vurgulayarak, Somali, Filistin, Bangladeş, Afganistan ve Pakistan'daki yetimhanelere gıda ve giyim desteği verdiklerini anlattı.

Türk Kızılayının yurt içinde de bir milyondan fazla mülteciye yardımda bulunduğuna işaret eden Altan, şöyle devam etti:

"Kızılay Kart Projesi kapsamında Türkiye'deki yaklaşık bir milyon Suriyeli, aylık 120 lira alıyor. Bu kaynağı AB karşılıyor. Bu yıl 1 milyar lirayı geçen bir rakam dağıtıldı. Önümüzdeki yıl Suriyelilere yaklaşık 2 milyar 500 milyon lira dağıtılacak. Türkiye'de Suriyeliler ile koruma altındaki yaklaşık 68 milletten insana yardımlarımız devam ediyor. Yurt içinde yardımda bulunduğumuz yabancı sayısı yaklaşık bir milyon 200 bin civarında. Bu yardımları AB fonlarını kullanarak yapıyoruz. Yine AB kaynaklarıyla 250 bin Suriyeli çocuğun Türk okullarında okumasını sağlamak için şartlı nakil transferi yardımı var, bu da gerçekleşmeye başladı."

Arakanlı ailelerin barınma ihtiyaçları karşılanacak

Altan, Myanmar devletinin baskısıyla Bangladeş'e göç eden 700 bin Arakanlı'ya yönelik çalışmaları da olduğunu vurgulayarak Bangladeş'te 2012 yılından bu yana çalışan bir delegasyonları bulunduğunu aktardı.

Delegasyonun mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yaptığını anlatan Altan, şunları kaydetti:

"Gıda, giyim ve barınmaya yönelik yardımlar yapılıyor. Kızılay, Bangladeş'te AFAD, TİKA ve Diyanet Vakfı ile yaklaşık 25 bin ailenin barınma ihtiyacını karşılayacak. Bağışçılarımız bu projeye olumlu tepki verdi. Her şubemizin bir mahallesi olsun diye kendi aramızda tatlı bir yarış başlattık. Başbakan Binali Yıldırım, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın da yer aldığı olduğu bir heyetle Bangladeş'e giderek, oradaki hükümet yetkilileriyle görüştü. İnşallah önümüzdeki günlerde proje sahaya inecek ve çalışmalar başlayacak."

Kaynak: AA