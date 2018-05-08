Dünyanın gözü Türk savunma sanayisinde

Türk savunma sanayi son teknoloji ve donanımlı ürünleriyle dünyanın ilgisini çekiyor.

Bu ürünlerden biri de savunma ve havacılık sanayisinin önemli gündem maddelerinden birini oluşturan Bölgesel Yolcu Uçağı Projesi.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, proejenin son durumunu anlattı.

"Bölgesel yolcu uçağı öncelik sırasından düştü ama Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde son bir değerlendirme yaptıktan sonra bir şey söylemek daha doğru olur. Şu anda eski hızını kaybetti diyebiliriz."

ATAK'a rağbet büyük

Pakistan'a ATAK helikopteri ve Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM), Suudi Arabistan'a MİLGEM satışı çalışmaları da sürüyor.

Demir, Pakistan ile imzaya çok yaklaşıldığını, Suudi Arabistan'dan cevap beklendiğini söyledi.

"Pakistan ile kredi meselesi vardı, bunu belli bir yere bağladık. ATAK ile ilgili bir kredi talebi var, onu da bir yere bağlamaya çalışıyoruz. Suudi Arabistan'dan cevap bekliyoruz, Kuveyt ile temasımız var. ATAK konusu Eurasia Airshow'da görüştüğümüz bazı ülkelerle de konuşuldu. Büyük ilgi var, onlarla da gündeme gelebilir. Gemi ve bot sınıfına yönelik çeşitli ürünlere ilgi var."

Milli ürünlere talep gittikçe artıyor

Müsteşar İsmail Demir, Katar'da çeşitli denizcilik projeleri de sözleşmeye bağlandığını açıkladı.

"Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin Pakistan'da devam eden bir denizaltı modernizasyon işi var, bunu artırarak devam ettiriyor. İhracat konusunda çalışıyoruz. Mühimmat tesisi isteyen, insansız hava aracı isteyen ülkeler var. ALTAY tankına, zırhlı araçlara ilgi var. Bunlar belki hemen yarın olmayacak, üzerinde çalışmamız gereken ama bir gün olacağına inandığımız projeler."

Çelik kalkan PULAT tank üzerinde testte

Demir, tank koruma sistemleriyle ilgili çalışmalarla modernize edilen M60A3'lerin göreve başladıklarını anımsattı.

Tank ve zırhlı araçlara takılan "çelik" anlamına gelen PULAT isimli aktif koruma sistemi çeşitli mühimmatlara karşı test ediliyor.

PULAT'lar entegre edilmeye başladı

Müsteşar Demir, mühimmatların test sürecinin devam ettiğinden bahsetti.

"Bir mühimmatla ilgili test yaparken tespit ettiğimiz bir ihtiyacı karşılamak için de çalışma yapıyoruz. Testler bu anlamda sürüyor. 'Testler bitti.' denilecek aşamayı belirlemek de zor. Belirli sayıda mühimmata karşı test edip, sonuç aldık. Bu şekliyle onlara karşı kullanabiliriz ama geriye kalan bir grup mühimmat için de test yapmamız lazım. Bu süreklilik arz eden bir çalışma ama PULAT'lar entegre edilmeye başlandı. Tank üzerindeki testler yapılıyor ancak bu hemen bitecek bir süreç değil."

S-400'de takvime uyulacak

Rusya'dan alınacak S-400'lerin tesliminde açıklanan Temmuz 2019 takvimine uyulacağını söyleyen İsmail Demir şöyle devam etti:

"Anlaşmanın çerçevesi belli, ne talep edeceksek ettik. Kamuoyunun bildiği, bilmediği bir dizi talebimiz var. Onların yerine getirilmesiyle ilgili de bir sorunumuz yok. Baştan ne konuştuysak ona uygun devam ediyoruz."

Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir iddiası

Demir, Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşması dolayısıyla yaptırımların gündeme gelebileceğiyle ilgili yorum ve iddiaları şöyle cevapladı:

"Bu tür yorumları biz de duyuyoruz, var ama iki devlet adamının, iki ciddi devletin de kararı, iradesi var. Bu iş çocuk oyuncağı değil ki bugün öyle, yarın böyle denilsin. Bu ne devlet ciddiyetiyle bağdaşır ne de kurumumuzun duruşuyla. Türkiye'de devletin bir politikası varsa biz de onun bir cüzüyüz. O politika adım adım izlenir, hiçbir problem yok. Ülkemizin menfaatine uygun, bağımsız karar alıp politika yürütmek esastır. Müttefiklerimizin konuları birbirine karıştırmadan, serinkanlı değerlendirme yapmaları beklenir."

Kaynak: AA