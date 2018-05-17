Dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen "Taş Yolu" adrenalin tutkunlarını bekliyor

Erzincan'da, "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen ve 132 yılda yapılabilen Kemaliye-Divriği arasındaki Taş Yolu, çok sayıda tünel, viraj ve keskin uçurumlarıyla macera tutkunlarını cezbediyor.

Erzincan'ın Kemaliye (Eğin) ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak amacıyla 1870'de inşasına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon'un geçit vermeyen kayalıklarını ilkel aletlerle oyan ve adeta iğneyle kuyu kazan yöre halkı tarafından 132 yıllık çalışma sonucu, devletin de verdiği destekle 2002'de tamamlandı.

Önceleri dar olduğu için sadece yürüyerek geçilebilen Taş Yolu, zamanla araç geçişi için genişletilerek Kemaliye'yi Divriği'ye bağladı.

Doğal güzellikler ziyaretçileri büyülüyor

Taş yolu her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan Karanlık Kanyon boyunca macera tutkunlarına nefis manzaralar sunuyor. 7 kilometre uzunluğundaki yol, içinde barındırdığı irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlarıyla artık ulaşımdan ziyade turizm amaçlı kullanılıyor.

Daha çok araçla macera yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yol, gerek yaya gerekse araçla yapılan tehlikeli yolculuğa rağmen doğal güzellikleriyle de misafirlerini büyülüyor.

Guoliang Tüneli'nden daha tehlikeli

Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan 2www.dangerousroads.org' adlı internet sitesince 2 yıl önce 'dünyanın en tehlikeli yolu' olarak belirlenen Taş Yolu'nun, Çin'deki dünyaca ünlü 'Guoliang Tüneli' olarak nitelendirilen yoldan yer yer daha tehlikeli olduğu belirtiliyor.

Taş Yolu yeni yolla birlikte eski önemini yitirdi

Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar, Taş Yolu'nun Kemaliyeliler için her zaman vadiden çıkış ve kurtuluş yolu olarak görüldüğünü belirtti.

Haznedar, nehrin ılıman ikliminden faydalanan yöre halkının 18. yüzyılda İç Anadolu'ya bağlantının sağlanması amacıyla bir yol açılmasına karar verildiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Taş Yolu, tarih boyunca Kemaliyeliler için hep vadiden çıkış için kurtuluş yolu olarak gözükmüştür. Eğinliler katır kervanlarıyla Giresun Limanı'na, oradan da gemilerle İstanbul'a ulaşırdı. Bu sebeple Fırat Vadisi'nden nehrin ılıman ikliminden faydalanarak 18. yüzyılda bir yol açılması düşünüldü ve sürekli bu yol üzerinde çalışmalar yapıldı. Kazma kürekle adeta iğneyle kuyu kazıyan yöre halkının çalışmaları netice vermeyince merhum Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu, 'Siz bir koyun, ben devlet olarak iki koyacağım ve hep birlikte bu yolu açacağız' dedi. Daha sonra tabii teknoloji, iklimler değişti, karlar azaldı. Bu sefer de Erzincan'ın bir başka medarıiftiharı Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı olunca Avaz bölgesinden Kemaliye'ye büyük bir yol açınca Taş Yolu ulaşım için önemini kaybetti."

"Çok zor koşullar altında açıldı"

Taş Yolu'nun çok zor doğa koşulları altında açıldığını ifade eden Haznedar, "Bu yolda büyük yarıklar ve keskin virajlar var. Yedi kilometre boyunca devam eden yolda araçların karşılıklı birbirini görmesi mümkün değil. Burası, dünyanın en zor yollarından birisi" dedi

Merkezi İstanbul'da bulunan Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Kemaliye Temsilcisi Ragıp Güneysu da, yolun başlı başına adrenalin olduğuna vurgu yaparak, "Buraya gelen birçok insan araçla gitmelerini bırakın 'Ben daha yürüyemeyeceğim' diye heyecan ve korkusunu dile getirip duruyor. Bu yol dünyanın da sayılı tehlikeli yollarından birisi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA