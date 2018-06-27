Dünyanın en zehirli yılanlarından biri Trabzon'da görüldü

Trabzon Köprübaşı'nda yaşayan Ramazan Sancak koyunlarını otlatmaya götürdüğü sırada, evinin bahçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılan fark etti. Yılanı görünce korktuğunu anlatan Ramazan Sancak, "Koyunlarımı otlatmaya götürüyordum. İlk kez böyle büyük bir yılan gördüm" dedi.

Çevrede yaklaşık 40 yılan yumurtası bulan mahalle sakinleri de büyük endişe yaşadıklarını söyledi.

Endemik türün korunması için çalışma yürütülüyor

Öldürülen yılanın, dünyanın en zehirli yılanlarından olan engerek türünün Doğu Karadeniz'deki tek endemik çeşidi "Hopa engereği" (Vipera kaznakovi) olduğu belirlendi.

Türkiye'de, Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan ve "Kafkas engereği" diye de bilinen Hopa engereğinin nesli, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğü 2 yıl önce başlattığı çalışmayla, bölgedeki yayılışı, yayıldığı alanlardaki popülasyonu, türe yönelik mevcut tehditlerin tespiti ve tehdit altında olduğu yaşam alanlarının korunması tedbirleri uyguladığı Hopa engereği için bulunduğu bölgedeki habitatın korunmasını kararlaştırdı. Müdürlük, "Hopa engereği" için korunaklı yeni habitatlar oluşturulması, tarımsal ilaç ve gübre kullanımının kontrol edilmesi, insanlarla teması olan bölgelerde öldürülmesinin önlenmesine yönelik raporlar hazırladı.

Bölgede bugüne kadar Hopa engereği yılanı ısırması nedeniyle bir vaka olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA