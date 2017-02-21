Dünyanın en yoğun trafiği olan şehirleri

Türkiye, küresel konumlama sistemi (GPS) ve karayolu izleme verilerine göre 2016 yılında dünyada ortalama şehir trafik sıkışıklığının en yoğun olduğu ilk 10 ülke arasında yer aldı.

ABD merkezli global yazılım ve veri firması INRIX şirketinin yayımladığı 2016 yılı Küresel Trafik Puan Tablosu'na göre, sürücülerin yılda ortalama 61 saat trafikte mahsur kaldıkları Tayland, ülke sıralamasında ilk sırada yer aldı. Tayland'ı 47'şer saatle Kolombiya ve Endonezya izledi.

ABD ve Rusya'nın ortalama 42'şer saatle dördüncü ve beşinci sırayı aldığı tabloda, Venezuella 39, Güney Afrika 38, Brezilya ve Porto Riko 37'şer ilk onda yer alan diğer ülkeler oldu.

Türkiye, yılda 34 saate ulaşan ortalama şehir trafik sıkışıklığıyla ülkeler sıralamasında 10'uncu sırada yer alırken, İstanbul yılda 59 saati bulan trafik sıkışıklığı süresiyle şehirler sıralamasında 15'inci oldu. Verilere göre, İstanbullu şoförler yoğun saatlerde sürüş zamanının yüzde 25'ini, gün içindeyse yüzde 20'sini trafikte bekleyerek geçirdi.

Kendi ürettiği GPS cihaz ve kara yolu altyapı yazılımlarından elde ettiği verileri analiz eden şirket, araştırma için 300 milyon ayrı kaynaktan 500 terabaytlık veri kullanıldı.

Ülkelerin şehir trafiğin en yoğun olduğu saatlerdeki sıkışıklık sürelerine göre sıralandığı puan tablosunda, 38 ayrı ülkeden bin 64 şehir değerlendirmeye tabi tutuldu.

En çok trafik sıkışıklığı olan şehir, Los Angeles

Öte yandan şehirler sıralamasında ABD'nin Los Angeles şehri yılda 104 saati aşan trafik sıkışıklığı ile zirvede yer aldı. Los Angeleslı şoförler yoğun saatlerde sürüş zamanının yüzde 22'sini, gün içinde ise sürüş zamanının yüzde 12'sini sıkışık trafikte geçirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova 91 saat, ABD'nin New York şehri 89 saat sıkışıklıkla Los Angeles'ı izledi. AA