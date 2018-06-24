Dünyanın en uzun genç kızı oyunu kullandı

Karabük Safranbolu'da 2014 yılında 213 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Annesi ve babasıyla Altın Safran İlkokulu'na giderek 1047 numaralı sandıkta oyunu kullanan Gelgi, üçüncü kez oy kullandığını söyledi.

İlk oyunu 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde kullandığını anlatan Gelgi, son yıllarda zor süreçlerden geçildiğini, en kısa sürede bu sürecin atlatılacağını dile getirdi.

Bütün vatandaşların aynı hassasiyetle davrandığına inandığından bahseden Gelgi, seyyar sandık uygulamasının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Ben buraya gelebildiğim ve oyumu kullandığım için mutluyum. Zaten ailemin yardımıyla sık sık evden çıkıyorum. Buraya gelmek de benim için çok zorlu bir süreç değil. O yüzden seyyar sandık uygulamasını daha ihtiyacı olan vatandaşlarımız kullanırlar."

Kaynak: AA